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Hatay'da pompalı tüfekle yaraladığı gence hastanede de saldırmak isteyen zanlı yakalandı

20.09.2022 18:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zanlının saldırı girişimi hastanenin güvenlik kamerasına yansıdı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde pompalı tüfekle yaraladığı genci, tedavi gördüğü hastanede de saldırmak isteyen zanlı gözaltına alındı.

408 Evler Mahallesi'nde yaşayan T.A. 13 Eylül'de henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı komşusu T.M.K'yi (15) pompalı tüfekle vurarak yaraladı.

T.M.K. olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kırıkhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan T.A. yaralının kaldırıldığı hastaneye giderek burada da pompalı tüfekle saldırmak istedi.

Şüpheli T.A. polis ekiplerince yakalandı.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Öte yandan zanlının pompalı tüfekle saldırı girişiminde bulunduğu anlar hastanenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, zanlının hastaneye girmesi, elindeki pompalı tüfeği karşılaştığı kişilere doğrultması ve polisin olaya müdahalesi yer alıyor.

Kayıtlarda, polislerin zanlının elindeki silahı alarak yakaladığı görülüyor.

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Hatay Kırıkhan hastane genç

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