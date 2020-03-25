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Hatay'da portakal kasalarına gizlenmiş 13 kilogram esrar bulundu

HATAY HABERLERİ  | 25.03.2020 16:30 | Son Güncelleme

Hatay'da portakal kasalarına gizlenmiş 13 kilogram esrar bulundu

Hatay'ın Erzin ilçesinde bir kamyonete yüklü portakal kasaları arasına gizlenmiş13 kilogram esrar ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri Erzin ilçe merkezinde şüphe üzerine bir kamyoneti durdu.

Narkotik köpeklerle kamyonette yapılan aramada, portakal kasaları arasına gizlenmiş 13 kilogram esrar ile aracın şoför bölümünde 90 sentetik uyuşturucu hap ve bir hassas terazi bulundu.

Olayla ilgili sürücü gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Öte yandan Kırıkhan'da şüphe üzerine durdurulan H.S. isimli kişinin üzerinde bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Şüpheli ekiplerce gözaltına alındı.

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Esrar Gözaltı Hatay portakal kasası Uyuşturucu

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