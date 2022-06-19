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Hatay'da resmi belgede sahtecilik operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

19.06.2022 20:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da resmi belgede sahtecilik operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Hatay'da resmi belgede sahtecilik operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Hatay'da resmi belgede sahtecilik yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, resmi belgede sahtecilik suçuyla ilgili yürüttüğü çalışmalar kapsamında Antakya, Defne ve İskenderun ilçelerinde 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramada 7 sahte geçici koruma kimlik belgesi, sahte pasaport ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler E.T, E.H, G.B, Y.K. ve İ.Y. emniyete götürüldü.

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