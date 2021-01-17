Hatay'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Hatay'ın Arsuz ilçesinde sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

Gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak nedeniyle Madenli Balıkçı Barınağı'ndaki 3 tekne, bir köprü ve ağıl zarar gördü, yollarda su birikintileri oluştu, kanal ve mazgallar tıkandı.

Arsuz Belediye Başkan Yardımcısı Sami Üstün, AA muhabirine, sağanak sonrası hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Üstün, ekiplerin tıkanan kanalların açılması ve yollardaki su birikintilerinin tahliyesi için çalışmalarına devam ettiklerini belirtti.

