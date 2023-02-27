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Hatay'da sahipsiz hayvanlar sahiplendirilmek üzere farklı illere götürülebilecek

27.02.2023 08:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerden etkilenen Hatay'da, sahipsiz hayvanlar, belediye ya da gönüllü sivil toplum örgütlerince toplanarak sahiplendirilmek üzere farklı illere transfer edilebilecek.

Valilikten yapılan açıklamada, yaşanan deprem sonrası kent genelinde çok sayıda hayvanın sahipsiz kaldığı ya da sahipleri ile irtibat sağlanamadığı belirtildi.

Bu hayvanların beslenme sıkıntısı yaşamaya başladığının gözlendiğine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu uyarınca hayvanların refahının korunması ve yaşamlarını idame ettirebilmeleri için ayrıca insan ve çevre sağlığına yönelen önlenemez tehditlerle karşı karşıya kalınmaması için ilimiz Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerince ayrıca ihtiyaç duyulması halinde gönüllü kuruluşlarla işbirliği içerisinde sahipsiz hayvanların, hayvan refahına uygun araç ve ekipmanlarla toplanarak, toplanan sahipsiz hayvanlardan yasaklı ırk olarak tanımlanan hayvanların mutlaka belediye bakımevlerine, diğer hayvanların ise sahiplendirilmesi veya gönüllü kuruluşlarla işbirliği içerisinde Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Hatay İl Şube Müdürlüğünü bilgilendirmek şartıyla farklı illere gönderilebilecektir."

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Anahtar Kelimeler:
deprem Hatay

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