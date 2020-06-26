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Hatay'da saman yüklü kamyonet yandı

HATAY HABERLERİ  | 26.06.2020 18:31 | Son Güncelleme

Hatay'da saman yüklü kamyonet yandı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde seyir halindeki saman yüklü kamyonette çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Kırıkhan-Kumlu yolunda saman balyası taşıyan Mehmet Kurt yönetimindeki 31 DB 842 plakalı kamyonetin motor kısmından dumanlar yükseldi. Durumu fark eden sürücü aracı durdurarak itfaiye haber verdi. Bölgeye gelen ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangında, kamyonet kullanılamaz hale geldi.

Yangın nedeniyle trafiğe kapanan Kırıkhan-Kumlu yolu, yangının söndürülmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı.

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