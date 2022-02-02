Hatay'da şarampole devrilen ambulanstaki 3 kişi yaralandı

Hatay'ın Kumlu ilçesinde ambulansın şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Yoğun sisin etkili olduğu Akkerpiç Mahallesi'nde, 31 AZJ 64 ambulans şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan ambulans sürücüsü ve iki sağlıkçı, başka bir ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



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