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Hatay'da sazlık alanda çıkan yangın söndürüldü

20.07.2021 14:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da sazlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Hatay'ın Samandağ ilçesinde çıkan yangında 1 dönümlük sazlık alan zarar gördü.

Liman Mahallesi'ndeki sazlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, 1 dönümlük alan zarar gördü.

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