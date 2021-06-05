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Hatay'da serinlemek için baraja giren çocuk boğuldu

05.06.2021 19:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da serinlemek için baraja giren çocuk boğuldu

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Hatay'ın Yayladağı ilçesinde, serinlemek için baraja giren 14 yaşındaki kız çocuğu yaşamını yitirdi.

İlçeye bağlı Güzelyurt Mahallesi'nde ailesiyle pikniğe giden Suriye uyruklu V.Ö, serinlemek için mahalledeki Yayladağı Barajı'na girdi.

Bir anda gözden kaybolan V.Ö'nün ailesi, durumu yetkililere bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ve AFAD ekipleri, arama çalışmaları sonucu kız çocuğunun cesedine ulaştı.

Ceset, Yayladağı Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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