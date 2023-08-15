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Hatay’da sıcaklık rekoru kırıldı

15.08.2023 08:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteoroloji verilerine göre Türkiye sıcaklık rekorunun 50 derece ile kırıldığı Hatay’ın Hassa ilçesinde kentin işlek caddeleri boş kalırken, serinlemek isteyen vatandaşlar Karapınar Gölü’ne akın etti.

Meteoroloji verilerine göre Türkiye’de görülmüş en yüksek sıcaklık 49.1 dereceyle 20 Temmuz 2021 tarihinde Şırnak’ın Cizre ilçesinde yaşanmıştı. Bu rekor dün Hatay’ın Hassa ilçesinde 50 dereceyle kırıldı. Meteoroloji tarafından açıklanan rekor sıcaklığın yaşandığı Hassa ilçesinde çarşı ve kent merkezi boş kaldı. Hava sıcaklığından bunalan vatandaşlar, Aktepe Mahallesi’nde bulunan Karapınar doğal kaynak suyuna akın ettiler. Gençlerin doyasıya eğlendiği doğal göl, renkli görüntülere sahne oldu.

“HASSA’DA HAVA ÇOK SICAK, SERİNLEMEK İÇİN YÜZÜYORUZ”

Serinlemek için yüzdüğünü ifade eden Erdem Kahya, “Hassa ilçesi Aktepe Mahallesi’nde bulunan güzel bir alandayız. Burası Karapınar olarak biliniyor. Hassa’da hava çok sıcak, serinlemek için yüzüyoruz” dedi.

“YANIYORUZ, SUYA GİREREK ÇÖZÜM BULUYORUZ”

Sıcak havadan kaçmak için Karapınar Gölü’ne geldiklerini ifade eden Muhammet Kahya, “Hassa’da yanıyoruz, suya girerek çözüm buluyoruz. Bayağı serinledik, donduk şu an. Hava çok sıcak” ifadelerini kullandı.

“GENÇLER, BURAYA SICAKLARDA YÜZMEYE GELİR”

Karapınar Gölü’nün doğal kaynak sularından oluştuğuna dikkat çeken Ahmet Acar, “Burası Aktepe Mahallesi’ne bağlı Karapınar mevkii. Şu an hava 50 dereceye yakın. Burada sadece kaynak suyu var, yabani su yoktur. Gençler, buraya sıcaklarda yüzmeye gelir” diye konuştu.

“SUYA GİRİP ÇIKIYORSUN, ÜZERİN 5 DAKİKA SONRA KURUYOR”

Suya girip çıktıktan hemen sonra sıcak havanın etkisiyle üzerinin kuruduğuna dikkat çeken Mehmet Altekin, “Şu an hava çok sıcak. Ben de serinlemek için Karapınar’a geldim. İdare edecek kadar serinledim. Suya girip çıkıyorsun, üzerin 5 dakika sonra kuruyor. Çok felaket kavurucu bir sıcak var” şeklinde konuştu.

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