Hatay'da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Hatay'ın Antakya ilçesinde, silah kaçakçılığı operasyonunda toprağa gömülü 4 ruhsatsız tabanca ve 6 şarjör ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silah ve mühimmat kaçakçılığı ile mücadele kapsamında Güzelburç Mahallesi'nde Y.A. ve Ş.A.A'nın evine operasyon düzenledi.

Evin bahçesinde detektörle arama yapan polis, toprağa gömülü 4 ruhsatsız tabanca ve 6 şarjör ele geçirdi.

Gözaltına alınan Y.A. ve Ş.A.A. emniyete götürüldü.

