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Hatay'da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

24.09.2022 15:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Hatay'da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Hatay'ın Antakya ilçesinde, silah kaçakçılığı operasyonunda toprağa gömülü 4 ruhsatsız tabanca ve 6 şarjör ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silah ve mühimmat kaçakçılığı ile mücadele kapsamında Güzelburç Mahallesi'nde Y.A. ve Ş.A.A'nın evine operasyon düzenledi.

Evin bahçesinde detektörle arama yapan polis, toprağa gömülü 4 ruhsatsız tabanca ve 6 şarjör ele geçirdi.

Gözaltına alınan Y.A. ve Ş.A.A. emniyete götürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
Hatay silah operasyon tabanca

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