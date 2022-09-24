Hatay'da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Hatay'ın Antakya ilçesinde, silah kaçakçılığı operasyonunda toprağa gömülü 4 ruhsatsız tabanca ve 6 şarjör ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silah ve mühimmat kaçakçılığı ile mücadele kapsamında Güzelburç Mahallesi'nde Y.A. ve Ş.A.A'nın evine operasyon düzenledi.
Evin bahçesinde detektörle arama yapan polis, toprağa gömülü 4 ruhsatsız tabanca ve 6 şarjör ele geçirdi.
Gözaltına alınan Y.A. ve Ş.A.A. emniyete götürüldü.
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