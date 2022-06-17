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Hatay'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

17.06.2022 22:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Hatay'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde silahlı kavgada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Numune Evler Mahallesi'nde çıkan silahlı kavgada henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce ateş açılması sonucu Muhammet Burak Ö. (25) yaralandı.

Çevredekiler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekiplerince Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırılan Muhammet Burak Ö. tedavi altına alındı.

Polis, kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Hatay'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

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