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Hatay'da sokak köpeğini silahla öldüren şüpheli yakalandı

HATAY HABERLERİ  | 25.11.2020 15:33 | Son Güncelleme

Hatay'da sokak köpeğini silahla öldüren şüpheli yakalandı

Hatay'da, otomobiliyle seyir halindeyken tabancayla ateş ederek yol kenarındaki sokak köpeğini öldüren zanlı gözaltına alındı.

Merkez Antakya ilçesi Üzümdalı Mahallesi'nde, "Hayvan Durum İzleme (HAYDİ)" mobil uygulamasına ve 112 Acil Çağrı Merkezine, bir sokak köpeğinin yol kenarında öldürülmüş olarak bulunduğu ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile Antakya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, olay yeri civarındaki güvenlik kamerası kayıtlarından, köpeğe ateş edilen otomobilin plakasının 31 HR 294 olduğunu belirledi.

Otomobilden zanlının adresine ulaşan ekipler, köpeğe ateş ettiğini belirlediği zanlı A.P'yi (35) ikametinde gözaltına aldı.

Şüpheli A.P'nin ifadesinde, "Benim köpeğim de sahipsiz bir köpek tarafından öldürüldü. Bu yüzden sokak köpeğini görünce yanımda bulunan ruhsatlı tabancamla bir el ateş ettim." dediği öğrenildi.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan zanlı, 1902 lira idari para cezası uygulandıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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