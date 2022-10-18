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Hatay’da su tahliye kanalına düşen çocuğu itfaiye kurtardı

18.10.2022 21:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay’da su tahliye kanalına düşen çocuğu itfaiye kurtardı

Hatay’ın Defne ilçesinde balık tutmaya çalışırken su tahliye kanalına düşen çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Asi Nehri kenarında balık tutmaya çalıştığı sırada dengesini kaybeden D.H. (14) su tahliye kanalına düştü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine yönlendirilen Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, çocuğu halat yardımıyla kanaldan çıkardı.

Hafif yaralanan çocuk, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

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Asi Nehri Hatay Defne İtfaiye

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