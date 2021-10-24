Hatay'da şüphe üzerine durdurulan otomobilde silah ve uyuşturucu bulundu

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde şüphe üzerine durdurulan otomobilde silah ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçede şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramada, ruhsatsız tabanca, şarjör, 17 fişek, ruhsatsız pompalı tüfek, bıçak ve bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Ekipler araçta bulunan 3 şüpheliyi gözaltına aldı.



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