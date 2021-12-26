Hatay'da Suriye sınırında 3 kilo 900 gram uyuşturucu ele geçirildi

Hatay'ın Altınözü ilçesinde, Suriye sınırı yakınındaki Asi Nehri kenarına bırakılan çuval içerisinde 3 kilo 900 gram esrar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye'den yurda yasa dışı yollardan uyuşturucu girişi yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Sınır hattında narkotik dedektör köpeği "Ferman"ın da desteğiyle arama yapan ekipler, Hacıpaşa Mahallesi'nde Asi Nehri kenarına bırakılmış çuval içerisinde 3 kilo 900 gram kubar esrar ele geçirdi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü öğrenildi.



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