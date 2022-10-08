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Hatay'da Suriye sınırında çıkan orman yangını kontrol altına alındı

08.10.2022 18:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da Suriye sınırında çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Hatay'da Suriye sınırında çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Hatay'ın Yayladağı ilçesi Suriye sınırında çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Urumu mevkisindeki kızılçam ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yayladağı Orman İşletme Şefliği yangın söndürme ekipleri ve Yayladağı Belediyesi iş makineleri alevlere müdahale etti.

Büyümeden kontrol altına alınan yangında, soğutma çalışmaları sürüyor.

Hatay'da Suriye sınırında çıkan orman yangını kontrol altına alındı

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