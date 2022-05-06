Hatay'da taksiyle uyuşturucu sattıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde ticari taksiyle uyuşturucu sattıkları öne sürülen 2 şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine kent girişinde bir ticari taksiyi durdurdu.

Araçtaki aramalarda, 50 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü B.B. ile yanındaki R.B. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İki şüpheli, "uyuşturucu ticareti yapma" suçlamasıyla tutuklandı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz