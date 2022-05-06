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Hatay'da taksiyle uyuşturucu sattıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

06.05.2022 12:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da taksiyle uyuşturucu sattıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde ticari taksiyle uyuşturucu sattıkları öne sürülen 2 şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine kent girişinde bir ticari taksiyi durdurdu.

Araçtaki aramalarda, 50 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü B.B. ile yanındaki R.B. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İki şüpheli, "uyuşturucu ticareti yapma" suçlamasıyla tutuklandı.

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