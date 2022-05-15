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Hatay'da tedavileri tamamlanan kuşlar doğaya salındı

15.05.2022 14:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da tedavileri tamamlanan kuşlar doğaya salındı

Hatay'da yaralı bulunan ve tedavi edilen leylek, kartal ve şahin doğaya bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Hatay Şubesine bağlı Hatay Mustafa Kemal Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine farklı tarihlerde yaralı olarak getirilen 3 leylek, yılan kartalı, orman kartalı ve 4 şahin tedavi altına alındı.

Tedavileri tamamlanan kuşlar, merkezin Koordinatörü Prof. Dr. Muhammed Enes Altuğ, merkezin yönetim kurulu üyeleri Prof. Dr. Mehmet Yaman ve Doç. Dr. Cafer Tayer İşler, DKMP veterineri İsmail Eminoğlu ile DKMP çalışanları tarafından Belen Geçidi Tabiat Eğitim Parkı'nda doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

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