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Hatay’da toprak kayması nedeniyle bir bina boşaltıldı

25.08.2022 00:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay’da toprak kayması nedeniyle bir bina boşaltıldı

Hatay’ın merkez Antakya ilçesinde, temel kazısı yapılmış arsada oluşan toprak kayması nedeniyle bir apartman tahliye edildi.

Ekinci Mahallesi 2901. Sokak’ta bina inşaatı için temel kazısı yapılmış arsadaki hafriyat çalışması sırasında toprak kayması meydana geldi.

Çevredekilerin bilgi vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye, zabıta ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alınan çevre güvenliğinin ardından toprak kaymasının oluştuğu yerin yanında, 24 hanenin bulunduğu apartmandaki vatandaşlar, evlerinden tahliye edildi.

İtfaiye ekiplerinin incelemesinin ardından bina, zabıta tarafından girişine uyarı levhası konularak mühürlendi.

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Hatay Antakya toprak kayması

Hatay Namaz Vakitleri 25 Ağustos Perşembe

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