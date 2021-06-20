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Hatay'da, Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası 3. Etap Yarışması sona erdi

20.06.2021 18:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da, Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası 3. Etap Yarışması sona erdi

Hatay'da organize edilen Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası 3. Etap Yarışması sona erdi.

Samandağ ilçesinde dün başlayan yarışmaya, 30 ilden 50 yarışmacı katıldı.

Yarışlar sonunda genel klasmanda Kerem Dinçer birinci, Harun Karateke ikinci, İbrahim Dinçer üçüncü oldu. Kadınlar klasmanında Kübra Cengiz birinci, Aleyna Özel ikinci, Merve Kanmaz üçüncü sırada yer aldı. Kulüp klasmanında Adana yamaç paraşütü kulübü birinci, Gökyüzü Havacılık Kulübü ikinci, Çakırman Havacılık Kulübü üçüncülüğe yerleşti.

Genel klasman birincisi Kerem Dinçer, gazetecilere, yarışların güzel bir atmosferde yapıldığını belirtti.

Kadınlar klasmanında birinci Kübra Cengiz de zorlu bir yarış yaptıklarını söyledi.

Konuşmaların ardından dereceye girenlere ödülleri verildi.

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