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Hatay'da üst aramasında sahte banknotlar bulunan zanlı gözaltına alındı

19.06.2022 19:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da üst aramasında sahte banknotlar bulunan zanlı gözaltına alındı

Hatay'da üst aramasında sahte banknotlar bulunan zanlı gözaltına alındı

Hatay'ın Defne ilçesinde üst aramasında sahte banknotlar ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Polis ekipleri, Sümerler Mahallesi Sevgi Parkı'nda yürüyen H.T'yi' şüphe üzerine durdurdu.

Şüphelinin üst aramasında 31 adet 100 liralık sahte banknotlar ele geçirildi.

Gözaltına alınan H.T. emniyete götürüldü.

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