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Hatay'da uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 zanlı tutuklandı

11.07.2022 15:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 zanlı tutuklandı

Hatay'da uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 zanlı tutuklandı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, 421 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir araçla ilçeye uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Plakası tespit edilen otomobil, Asri Mezarlık yakınlarında durduruldu.

Araçta yapılan aramada 421 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, A.A. ve S.S. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.A. ve S.S, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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