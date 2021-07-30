Hatay'da uyuşturucu operasyonlarında 14 şüpheli yakalandı

Hatay'ın 5 ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 14 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Antakya, İskenderun, Kırıkhan, Reyhanlı ve Samandağ ilçelerinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında operasyonlar düzenledi.

Bu kapsamda, bazı ev ve araçlarda arama yapan ekipler, 14 şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlılardan birinin "uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan hakkında 1 yıl 8 ay kesilmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Yakalanan hükümlü, cezaevine gönderildi.

Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.



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