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Hatay'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

18.09.2022 11:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Kırıkhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imal ve ticaretini önlemeye yönelik belirlenen adreslere baskın yaptı.

Operasyonda 68 yeşil reçeteye tabi hap ve bir miktar eroin ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 zanlıdan T.K. ve F.M. işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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polis Gözaltı Hatay Kırıkhan uyuşturucu operasyon

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