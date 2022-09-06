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Hatay'da uyuşturucu ve ruhsatsız silahla yakalanan kişi gözaltına alındı

06.09.2022 18:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da uyuşturucu ve ruhsatsız silahla yakalanan kişi gözaltına alındı

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde üzerinde uyuşturucu ve ruhsatsız silah bulunan şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yenice Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurdukları H.İ.Ç'nin üzerini ve çantasını aradı.

Aramada, ruhsatsız av tüfeği, 3 gram esrar, 4 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparat ele geçirildi.

Gözaltına alınan H.İ.Ç'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Gözaltı Hatay uyuşturucu silah

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