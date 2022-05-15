Hatay'da uyuşturucu ve silah bulunan otomobildeki 3 zanlı tutuklandı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde esrar, sentetik uyuşturucu, silah, şarjör ve fişek ele geçirilen otomobildeki 3 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede şüphe üzerine bir aracı durdurarak arama yaptı.

Ekipler aracın torpidosunda 1,62 gram esrar, 167 gram sentetik uyuşturucu, tabanca, şarjör ve 10 fişek ele geçirdi.

Araçtaki M.B, E.D. ve L.S. gözaltına alındı.

Zanlılar, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



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