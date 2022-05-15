YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hatay
  4. Hatay'da uyuşturucu ve silah bulunan otomobildeki 3 zanlı tutuklandı

Hatay'da uyuşturucu ve silah bulunan otomobildeki 3 zanlı tutuklandı

15.05.2022 15:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da uyuşturucu ve silah bulunan otomobildeki 3 zanlı tutuklandı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde esrar, sentetik uyuşturucu, silah, şarjör ve fişek ele geçirilen otomobildeki 3 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede şüphe üzerine bir aracı durdurarak arama yaptı.

Ekipler aracın torpidosunda 1,62 gram esrar, 167 gram sentetik uyuşturucu, tabanca, şarjör ve 10 fişek ele geçirdi.

Araçtaki M.B, E.D. ve L.S. gözaltına alındı.

Zanlılar, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
71 yıllık bakkaldan "dürüstlük" vurgusu71 yıllık bakkaldan "dürüstlük" vurgusu
Göztepe, yarın Beşiktaş'ı konuk edecekGöztepe, yarın Beşiktaş'ı konuk edecek
GÜNCELLEME - Kırıkkale'de arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi tüfekle öldürüldüGÜNCELLEME - Kırıkkale'de arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi tüfekle öldürüldü
Anahtar Kelimeler:
Hatay

Hatay Namaz Vakitleri 15 Mayıs Pazar

İmsak
03:48
Sabah
05:22
Öğle
12:37
İkindi
16:24
Akşam
19:41
Yatsı
21:09
Hatay ECZANELER
Hatay ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Her satırı kan dondurdu! Elektrikli testereyle parçalara ayırdı

Her satırı kan dondurdu! Elektrikli testereyle parçalara ayırdı

Anaokuldan gelen hediyeyi görünce inanmadı! “Bu ne?”

Anaokuldan gelen hediyeyi görünce inanmadı! “Bu ne?”

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Güneş kremi hakkında inanmayı bırakmanız gereken efsaneler

Güneş kremi hakkında inanmayı bırakmanız gereken efsaneler

''Arkadaşım zihin gücümle kanseri yendi''

''Arkadaşım zihin gücümle kanseri yendi''

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.