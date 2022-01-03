Hatay'da yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi

Hatay'ın Hassa ilçesinde, yangın çıkan evde hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, Akbez Mahallesi'nde müstakil evde yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

Ev kullanılamaz hale gelirken yangının çıkış nedeni araştırılıyor.



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