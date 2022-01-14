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Hatay'da yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi

14.01.2022 20:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi

Hatay'ın Hassa ilçesinde yangın çıkan evde büyük hasar oluştu.

15 Kasım Mahallesi'nde Suriyeli ailenin oturduğu müstakil evde yangın çıktı.

Dumanları fark eden ailenin dışarı çıkarak durumu bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Yangının, mutfakta buzdolabının takılı olduğu prizin kısa devre yapması sonucu çıktığı değerlendirildi.

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