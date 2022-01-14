Hatay'da yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi

Hatay'ın Hassa ilçesinde yangın çıkan evde büyük hasar oluştu.

15 Kasım Mahallesi'nde Suriyeli ailenin oturduğu müstakil evde yangın çıktı.

Dumanları fark eden ailenin dışarı çıkarak durumu bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Yangının, mutfakta buzdolabının takılı olduğu prizin kısa devre yapması sonucu çıktığı değerlendirildi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz