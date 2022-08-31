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Hatay'da yangın çıkan evde mahsur kalan 3 çocuğu itfaiye kurtardı

31.08.2022 17:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da yangın çıkan evde mahsur kalan 3 çocuğu itfaiye kurtardı

Hatay'da yangın çıkan evde mahsur kalan 3 çocuğu itfaiye kurtardı

Hatay'ın Antakya ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangında mahsur kalan 3 çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Emek Mahallesi'ndeki 5 katlı apartmanın 3. katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Binayı kaplayan yoğun duman nedeniyle 3 çocuk mahsur kaldı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, evin balkonuna uzattığı merdiven yardımıyla çocukları bulunduğu yerden kurtardı.

Dumandan etkilendikleri belirlenen ve ambulansa tedavileri yapılan 3 çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında evde hasar oluştu.

Hatay'da yangın çıkan evde mahsur kalan 3 çocuğu itfaiye kurtardı

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