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Hatay’da yaralı bulunan gökkuzgun kuşu tedaviye alındı

14.05.2021 21:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay’da yaralı bulunan gökkuzgun kuşu tedaviye alındı

Hatay’ın Samandağ ilçesinde, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince yaralı bulunan gökkuzgun kuşu tedaviye alındı.

Alınan bilgiye göre, ekipler yaralı buldukları gökkuzgun kuşunu, Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Tayfur Sökmen Kampüsünde faaliyet gösteren Hatay Mustafa Kemal Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine götürdü.

Yaralı kuşun tedavisinin ardından doğaya bırakılacağı öğrenildi.

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