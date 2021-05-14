Hatay’da yaralı bulunan gökkuzgun kuşu tedaviye alındı

Hatay’ın Samandağ ilçesinde, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince yaralı bulunan gökkuzgun kuşu tedaviye alındı.

Alınan bilgiye göre, ekipler yaralı buldukları gökkuzgun kuşunu, Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Tayfur Sökmen Kampüsünde faaliyet gösteren Hatay Mustafa Kemal Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine götürdü.

Yaralı kuşun tedavisinin ardından doğaya bırakılacağı öğrenildi.



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