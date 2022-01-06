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Hatay'da yaralı bulunan kızıl şahin ve İshak kuşu tedavi altına alındı

06.01.2022 16:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da yaralı bulunan kızıl şahin ve İshak kuşu tedavi altına alındı

Hatay'ın Kumlu ve Kırıkhan ilçelerinde yaralı halde bulunan kızıl şahin ve İshak kuşu tedavi altına alındı.

Kumlu ilçesine bağlı Kırcaoğlu Mahallesi'nde 112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbarı değerlendiren Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Hatay Şubesi ekipleri, bölgede kanadı ve ayağından yaralı kızıl şahin buldu.

Ekiplerin Hatay Mustafa Kemal Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine götürdüğü yaralı şahin tedavi alına aldı.

Kırıkhan ilçesinde de boş arazide vatandaşlar tarafından başından yaralı halde bulunan İshak kuşu da tedavisi için DKMP ekiplerine teslim edildi.

Yaralı şahin ve İshak kuşu tedavilerinin ardından doğaya salınacak.

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