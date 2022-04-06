Hatay'da yasa dışı bahis operasyonunda 11 şüpheli yakalandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yasa dışı bahis operasyonunda 11 zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte yasa dışı bahis oynatıldığı ihbarı üzerine belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda 11 şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.

Adreslerde, yasa dışı bahis oynatılırken kullanıldığı değerlendirilen 10 cep telefonu ile 4 bilgisayar diski ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz