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Hatay’da yıkılan binaların arasında yükselen piyano sesleri ‘Piyanist’ filmini andırdı

20.02.2023 15:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş depremlerinin vurduğu Hatay’da enkazlar arasında yükselen piyano sesleri izleyenleri duygulandırdı.

Yıkılan okulda piyanonun başına geçen öğretmen Ozan Can Alkaya, Erik Satie’den Gnossienne 1 notes isimli eseri çaldı. Görüntüler, ‘Piyanist’ filmini hatırlattı.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem 11 ilde can kaybına neden oldu. Yaklaşık 13 milyondan fazla kişinin etkilendiği felakette can kaybı 41 bini aştı. Binlerce binanın enkaza döndüğü depremin ardından ekiplerin çalışmaları Kahramanmaraş ve Hatay dışında tamamlandı.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremden en çok etkilenen illerden biri olan Hatay’da çekilen görüntü duygusal anlar yaşattı. Yolların yarıldığı, binaların çöktüğü kentte enkazların arasından piyano sesleri yükseldi. Hatay’ın Antakya ilçesinde enkaza dönen bir okul binasında piyanonun başına geçen öğretmen Ozan Can Alkaya, Erik Satie’den Gnossienne 1 notes isimli eseri çaldı. Eşyaların yere saçıldığı, hasar gördüğü müzik sınıfında piyano çalan Alkaya izleyenlere duygusal anlar yaşattı. Yıkıntılar arasındaki görüntü akıllara ‘Piyanist’ filmini getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
deprem

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