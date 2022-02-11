Hatay'da yolcu otobüsünde 13 düzensiz göçmen yakalandı

Hatay'da yolcu otobüsünde yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 13 yabancı uyruklu yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında, Antakya-İskenderun kara yolu Ovakent Mahallesi kavşağında şehirler arası taşımacılık yapan otobüsü durdurdu.

Kimlik kontrolünde, otobüsteki Afganistan uyruklunun yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlendi.

Düzensiz göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.

Otobüs şoförü ve muavini hakkında adli soruşturma başlatıldı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz