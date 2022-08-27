Hatay'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 22 kişi yaralandı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 22 kişi yaralandı.

İskenderun-Adana Otoyolu Dörtyol gişeleri girişinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir şehirler arası yolcu otobüsü devrildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan 22 kişi, ambulanslarla Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırıldı.



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