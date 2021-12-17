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Hatay'da yurda kaçak giren 8 yabancı uyruklu yakalandı

17.12.2021 18:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da yurda kaçak giren 8 yabancı uyruklu yakalandı

Hatay'da polisin "dur" ikazına uymayan ve kaçan hafif ticari araçtan yola indirilen 8 yabancı uyruklu yakalandı.

Kırıkhan-Kumlu karayolunda uygulama yapan polis ekipleri, şüphe üzerine 06 FP 6517 plakalı hafif ticari aracı durdurmak istedi.

Polis ekiplerinin "dur" ikazına uymayan sürücü, Cumhuriyet Mahallesinde araçtaki 8 yabancı uyrukluyu indirerek kaçtı.

Düzensiz göçmenler, işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Polis ekipleri kimliklerini tespit ettiği araç sürücüsü A.A. ve yanında bulunan N.A'yı yakalamak için çalışma başlattı.

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