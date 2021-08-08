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Hatay'da yuttuğu iğne midesini delen Suriyeli genç ameliyatla sağlığına kavuştu

08.08.2021 22:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da yuttuğu iğne midesini delen Suriyeli genç ameliyatla sağlığına kavuştu

Hatay'ın İskenderun ilçesinde başörtüsü takma için ağzında tuttuğu iğneyi boğazına kaçıran ve midesi delinen Suriyeli kız, ameliyatla sağlığına kavuştu.

Suriyeli Hanin E. (14), başörtüsü takmak için ağzında tuttuğu iğneyi kazara boğazına kaçırdı.

Aile tarafından İskenderun Devlet Hastanesine götürülen Hanin E, burada ilk müdahalenin ardından ameliyata alındı.

Hanin E'nin midesindeki iğne başarılı bir operasyonla çıkarıldı.

İğnenin midesini deldiği belirtilen Suriyelinin sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.

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