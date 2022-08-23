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Hatay’da zeytinlik alanda çıkan yangın söndürüldü

23.08.2022 23:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay’da zeytinlik alanda çıkan yangın söndürüldü

Hatay’da zeytinlik alanda çıkan yangın söndürüldü

Hatay'ın merkez Defne ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Antakya-Samandağ çevre yolunun Çekmece mevkisindeki zeytinlik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangında bölgedeki zeytin ağaçları zarar gördü.

Hatay’da zeytinlik alanda çıkan yangın söndürüldü

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yangın Hatay Antakya Defne

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