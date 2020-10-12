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Hatay'daki orman yangınından etkilenenlere psikolojik destek

HATAY HABERLERİ  | 12.10.2020 11:20 | Son Güncelleme

Hatay'daki orman yangınından etkilenenlere psikolojik destek

Hatay'ın Belen, İskenderun ve Arsuz ilçelerindeki orman yangınından etkilenen vatandaşlara psikolojik destek verilmeye başlandı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 3 gün önce Belen ilçesinde başlayarak İskenderun ile Arsuz ilçelerine sıçrayan orman yangınında zarar gören vatandaşlara psikososyal destek ekibince destek verildi.

Yaklaşık 50 ekibin 3 ilçede yürüttüğü çalışmalarda, 320 hanede 1106 kişi ile görüşülerek ihtiyaçları tespit edildi ve psikolojik destek sağlandı.

Açıklamada, ekiplerin çalışmalarını bölgede sürdürmeye devam edeceği bildirildi.

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