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Hatay'daki trafik kazaları KGYS kameralarına yansıdı

14.08.2022 17:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'daki trafik kazaları KGYS kameralarına yansıdı

Hatay'da, temmuzda meydana gelen 3 trafik kazası, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca kaydedildi.

Kentte geçen ay yaşanan kazalardan 3'ünün yer aldığı görüntülerde, bir otomobilin, yolun karşısına geçmeye çalışan kadın ve çocuğa çarpması yer alıyor.

İki motosikletin çarpışmasının yansıdığı KGYS kayıtlarında, otomobilin minibüsle çarpıştığı kaza da görülüyor.

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