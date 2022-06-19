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Hatay'daki uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı

19.06.2022 19:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'daki uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı

Hatay'daki uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imalatı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında ilçe girişinde takibe aldıkları iki otomobili durdurdu.

Ekipler araçlarda yaptığı aramada çamurluk kısımlarına gizlenmiş 220 gram esrar ve 155 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheliler A.Y, A.K, İ.E. ve A.P. emniyete götürüldü.

Hatay'daki uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı

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