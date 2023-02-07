YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hatay
  4. Hatay’dan bir güzel haber daha: 28 saat sonra 2 kişi daha enkazdan sağ olarak kurtarıldı

Hatay’dan bir güzel haber daha: 28 saat sonra 2 kişi daha enkazdan sağ olarak kurtarıldı

07.02.2023 09:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

10 ili vuran Kahramanmaraş depremi, Hatay’da da büyük yıkıma neden oldu.

Hatay’dan bir güzel haber daha: 28 saat sonra 2 kişi daha enkazdan sağ olarak kurtarıldı

Tüm şehirde yıkılan binalarda arama çalışmaları sürerken, 28 saat sonra 2 kişi daha enkazdan sağ olarak kurtarıldı.
Kahramanmaraş’taki depremler 10 ili etkiledi. Depremden etkilenen iller arasında yerini alan Hatay’da çok sayıda bina yerle bir oldu. Özellikle şehir merkezinde birçok bina yıkıldı, onlarca insan enkaz altında kaldı. Ekipler, dün depreminin ardından başlattıkları arama çalışmalarına aralıksız devam etti. Bu sabah bir binadan 2 çocuğu sağ olarak çıkartan ekipler, başka bir binadan da 2 kişiye ulaştı. O 2 kişi de enkazdan sağ olarak çıkarıldı.

Enkazdan çıkarılanların yakınları sevinç yaşarken, hafif yaraları bulunan vatandaşlar ambulanslarla hastaneye götürüldü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
13 yaşındaki Göknur Bayraktar enkazdan çıkarıldı13 yaşındaki Göknur Bayraktar enkazdan çıkarıldı
Ereğli Belediyesinden deprem bölgesine yardımEreğli Belediyesinden deprem bölgesine yardım
Kayseri’de korkutan deprem güvenlik kameralarına yansıdıKayseri’de korkutan deprem güvenlik kameralarına yansıdı
Anahtar Kelimeler:
deprem

Hatay Namaz Vakitleri 7 Şubat Salı

İmsak
06:05
Sabah
07:25
Öğle
12:54
İkindi
15:49
Akşam
18:14
Yatsı
19:29
Hatay ECZANELER
Hatay ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.