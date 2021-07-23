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Hatay'ın ana vatana katılışının 82'nci yıl dönümü kutlandı

23.07.2021 10:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'ın ana vatana katılışının 82'nci yıl dönümü kutlandı

Hatay'ın ana vatana katılışının 82'nci yıl dönümü törenle kutlandı.

Vali Vekili Aydın Tetikoğlu, Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Tayfun Çağan ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Adnan Özkaya'ın Antakya Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Tetikoğlu, burada şeref defterini imzaladıktan sonra, Hatay'ın ana vatana katılışının 82'nci yıl dönümünü kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, Kuvayımilliye ruhuyla hareket eden Tayfur Sökmen ve silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle andığını belirten Tetikoğlu, şunları kaydetti:

"Sizler Milli Mücadele'de ilk kurşunun sıkıldığı vatan toprağını müdafaa ederken bizlere de büyük bir sorumluluk bıraktınız. Bu milli bilinci sonsuza kadar yaşatacağımızdan emin olunuz. Göstermiş olduğunuz milli ve manevi mücadeleyi genç nesillere aktarmak vazifemiz olacaktır. Hatay'ın ana vatana katılması, bir şehrin vatan toprağına dahil olma arzusunu ve bu uğurda gösterilen sonsuz çabayı ifade ederken bizlere de kararlılığın ve mücadelenin nasıl olması gerektiğini göstermiştir. "

Daha sonra Antakya Şehitliği'nde devam eden programda, Vali Vekili Tetikoğlu ve beraberindekiler kabirlere karanfil bıraktı.

Şehitler için Kur'an-ı Kerim okunması ve dualar edilmesiyle program tamamlandı.

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