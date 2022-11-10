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Hatay'ın dar sokaklarında hastalar motorize sağlık ekibine emanet

10.11.2022 11:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, dar olduğu için ambulansların giremediği sokaklardaki vakalara ilk müdahale motorize sağlık ekibi tarafından yapılıyor.

Kentte 2011 yılında faaliyete geçen ve 20 kişiden oluşan motosikletli ambulans ekibi, dar sokakların yanı sıra kalabalık ve işlek caddelerde de acil sağlık hizmetine ihtiyaç duyan vatandaşlara en kısa sürede ulaşıyor.

Olay yerine varan ekipler, motosiklet ambulans üzerindeki tıbbi cihaz ve ekipmanlarıyla vakaya gerekli müdahaleyi yapıyor.

İlk müdahalenin ardından gerektiği durumlarda ambulans çağıran motorize ekip, çok sayıda kazazede, yaralı ve hastanın imdadına yetişiyor.

"TRAFİĞE GÖRE VAKALARA 3-5 DAKİKA GİBİ BİR SÜREDE MÜDAHALE EDİLİYOR"

İl Ambulans Servisi Başhekimi Mehmet Kaçıra, AA muhabirine, dar ve engebeli sokaklardaki, bayılma, kalp krizi, beyin kanaması, trafik kazası ve çeşitli yaralanma gibi durumlarda bölgeye motorize sağlık ekibinin sevk edildiğini söyledi.

Ekipte 4'ü motosiklet kullanan 20 personelin yer aldığını anlatan Kaçıra, personelin dönemsel olarak değiştiğini, bünyelerinde 2 motosiklet ambulansın bulunduğunu belirtti. Kaçıra, şöyle konuştu:

"Eski Antakya evlerinin bulunduğu dar sokaklar büyük ambulanslarımızın girmesine olanak sağlamıyor. Bu tür durumlarda motorize ekiplerimiz devreye giriyor. Bölgede acil bir vakaya ulaşmak çok zor. Bazen araç park edilmesi nedeniyle ambulanslar hareket edemiyor. Vaka anonsu geldiğinde diğer ambulanslarımızdan daha hızlı hareket ettikleri ve sokaklardan rahat geçebildikleri için ilk müdahaleyi motorize ekiplerimiz yapıyor. Trafiğin durumuna göre vakalara 3-5 dakika gibi bir sürede müdahale ediliyor. Ambulansımız gelene kadar motorize ekiplerimiz vakaya ilk müdahalesini yapmış oluyor."

Kaçıra, vatandaşların ilk etapta motosikletli ekibi gördüğünde şaşkınlık yaşadığını belirtti.

Motorize ekibin yaz aylarında da sahil kesiminde görev aldığını aktaran Kaçıra, "Özellikle yazın boğulma vakalarına daha hızlı müdahale edebilmek için ekiplerimiz Arsuz, Erzin, Dörtyol ve Samandağ bölgesine de aktif görev alıyor. Bu yıl deniz bölgesinde 35 boğulma vakasına müdahale ettik." diye konuştu.

"VAKAYA HIZLI MÜDAHALE ETMEK BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

Motosiklet ambulans ekibinde görev yapan paramedik Abdulkadir Keser de motosiklet ambulansın oldukça avantajlı olduğunu söyledi. Keser, şunları kaydetti:

"Diğer ambulansların fiziki şartları motorize gibi olmuyor. Motorizenin avantajları çok ve vakaya ulaşma süremizi azaltıyor. Vakaya hızlı müdahale etmek bizim için çok önemli. Ambulanslarımız maalesef bazı dar alanlarımız var, oralara girmekte sorun yaşıyorlar. Bunun için ekiplerimiz zaman zaman yürümek zorunda kalabiliyor. Yürüyerek hastaya ulaşmakta uzun sürüyor, bu yüzden motorize ekiplerin olaya yerine ulaşması daha da önemli oluyor."

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Hatay Antakya motosiklet ambulans sağlik

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