Hatay'ın taş fırından çıkan lezzeti: Tepsi kebabı

ERDAL TÜRKOĞLU - Gastronomi şehri Hatay'da taş fırında pişirilen tepsi kebabı, ramazanda da tercih edilen yerel lezzetler arasında yer alıyor.

Hatay'da daha çok kasaplarda hazırlanan tepsi kebabı, lokantalarda da müşterilere sunuluyor. Çoğunluğu Tarihi Uzun Çarşı'da yer alan kasaplar ve taş fırınlar, ramazan ayında müşterilerin tepsi kebabı talebini karşılayabilmek için mesai yapıyor.

UNESCO Hatay Gastronomi Evi yöneticisi İpek Aslan, AA muhabirine, Hatay denilince akla genelde künefenin geldiğini ancak tepsi kebabının da kentin olmazsa olmaz lezzeti olduğunu söyledi.

Tepsi kebabının yerli ve yabancı ziyaretçiler tarafından çok fazla tercih edildiğini anlatan Aslan, "Yoğun tercih edilmesindeki etken, besleyici ve tamamen organik bir yemek olmasıdır. Zırhla kıyılan dana etinin soğan, kırmızı biber, maydanozla harmanlanıp taş fırında pişirilmesiyle bu lezzet elde edilir. Tepsi kebabı ramazanda daha fazla tercih ediliyor." dedi.

- "Pratik de bir yemek"

Tepsi kebabı ustası Süleyman Demirel de tepsi kebabının kentin olmazsa olmazı olduğunu belirtti.

Tepsi kebabının kentteki kasap-fırın işletme kültürünün bir ürünü olduğunu dile getiren Demirel, "Ramazanda çok sık tercih edilen bu lezzet, pratik de bir yemektir. Çalışan aileler, fırını arayıp 45 dakika sonra yemeği evinde bulur." diye konuştu.

Tarihi Uzun Çarşı esnafından kasap-fırın işletme sahibi Ökkeş Sözer, salçalı suyla pişirilen tepsi kebabına, ramazanda talebin fazla olduğunu ifade etti.

