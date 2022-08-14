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Hatay'ın yeşille sarmalanan Harbiye Şelalesi'nde sıcak hava yoğunluğu

14.08.2022 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay Turizm Derneği Başkanı Hakan Boyacı: - "Harbiye Şelalesi, sıcaklardan bunalan yerli ve yabancı ziyaretçilerin uğrak noktası. Burada, serin suyun içerisinde yemek yeme, kahve içme şansı bulabiliyorsunuz"

ERDAL TÜRKOĞLU - Hatay'da sıcak havadan uzaklaşıp doğada nefes almak isteyenler, Defne ilçesindeki Harbiye Şelalesi'nin yeşillikleri arasında serinliyor.

Kentte 30 dereceyi aşan sıcaktan bunalanlarla turistler, sarmaşıkla kaplı çınar ve gürgen ağaçları arasında gezinti olanağı sunan mesire alanının ziyaretçi sayısını arttırıyor.

Yunan mitolojisinde "su perisi" Daphne'nin gözyaşları olduğuna inanılan şelaleye gelenler, hem yeşil çevreyi fotoğraflıyor hem de altından serin suyun geçtiği alanlarda piknik yapıyor.

Bazı ziyaretçiler, yürüyüş sonrasında ellerini ve ayaklarını şelaleden akan suya sokarak serinliyor.

- "Serin suyun içerisinde yemek yeme şansı bulabiliyorsunuz"

Hatay Turizm Derneği Başkanı Hakan Boyacı, AA muhabirine, Harbiye Şelalesi'nin kentin en önemli turizm yerlerinden biri olduğunu söyledi.

Mesire alanındaki hava sıcaklığının, ilçe merkezine göre düşük olduğunu dile getiren Boyacı, "Harbiye Şelalesi, şu günlerde sıcaklardan bunalan yerli ve yabancı ziyaretçilerin uğrak noktası. Burada, serin suyun içerisinde yemek yeme, kahve içme şansı bulabiliyorsunuz. Muhteşem bir manzara eşliğinde gezinti imkanı sunuyor." dedi.

Boyacı, çevresinde otel ve kafeteryalar olan mesire alanının girişinde yöresel ürünlerin satıldığını ifade ederek, mesire alanındaki hareketliliğin esnafı da mutlu ettiğini anlattı.

Ziyaretçilerden İsa Açıkgöz, sıcak havadan bunaldıkları için şelaleye geldiklerini belirterek, "Mersin'de sıcaktan kavrulmuştuk ama burası cennet gibi. Gün boyu burada vakit geçiriyoruz." diye konuştu.

Gaziantep'ten gelen Uğur Kumlu da arkadaşlarıyla serinlemek için Harbiye'yi tercih ettiklerini söyledi.

Emine Sönmez de Adana'daki sıcaktan uzaklaşmak için şelaleye geldiklerini, buradaki havayı ve doğal güzellikleri beğendiklerini kaydetti.

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Hatay harbiye şelalesi mesire alanı

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