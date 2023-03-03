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Hataylı depremzede çocukların yüzü sosyal etkinliklerle gülüyor

03.03.2023 12:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat'ın Niksar ilçesinde otomobilin bariyere çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı personeli, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen illerdeki çocuklara destek olup moral vermek amacıyla harekete geçti.

Yaklaşık bir hafta önce ilk olarak Kahramanmaraş'a giden ekip, ardından Gaziantep, Malatya ve Adıyaman ile ilçelerini gezerek, koltuk kapmaca, yüz boyama ve tiyatro gibi etkinlikler yaptı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesine gelen gezici ekip, pamuk şeker, patlamış mısır, boyama ve hikaye kitabı gibi hediyeler dağıttıkları çocukların hafızasından depremin izlerini silmeye çalışıyor.

Kültür Sanat Koordinatörü Serkan Özdemir, AA muhabirine, Konya Büyükşehir Belediyesinin deprem bölgesinde birçok hizmet alanında faaliyet gösterdiğini söyledi.

Özdemir, kültür sanat ekibinin 25 kişiden oluştuğunu belirterek, "Bir nebze olsun o çocukların yüzünü güldürmek, bu felaketi unutmaları için bu organizasyonu yapıyoruz. Deprem bölgesindeki bütün çadır kentleri geziyoruz." dedi.

Depremin büyük yıkım oluşturduğunu anlatan Özdemir, bunun için çocuklara yönelik önemli işler yapmaya gayret ettiklerini dile getirdi.

Özellikle bu süreçte çocukların yüzündeki tebessümün çok önemli olduğunu vurgulayan Özdemir, şöyle devam etti:

"Bu organizasyon kapsamında Niloya ve Kukuli gibi, çocukların beğenerek izlediği çizgi dizi karakterlerinin müzikal tiyatrolarını sergiliyoruz. Mobil tırımız var. Bu sahnede çocuklara yönelik yarışmalar yapıyoruz, eğlenceler düzenliyoruz. Patlamış mısır ve pamuk şeker gibi ikramlarda da bulunuyoruz. Çikolata, kek, meyve suyu gibi ikramlarımız da oluyor. Çocuklarımız için bir oyun alanı oluşturduk. Yüz boyama, ahşap boyama atölyemiz var. Onun alanları kuruyoruz. Mini futbol ve langırt oynama alanımız mevcut. Yine şişme ve oyuncak parkurları kuruyoruz."

"ONLARIN MUTLULUĞUYLA BİZ DE MUTLU OLUYORUZ"

Özdemir, bu etkinlikleri depremden etkilenen diğer illerde sürdüreceklerini ifade etti.

Hatay'dan sonra Osmaniye'ye gideceklerini kaydeden Özdemir, "Organizasyona başladığımız günden beri olumlu dönüşler oluyor. Teşekkür edip, 'Allah razı olsun' diyorlar. Bir çocuğu gülümsetebiliyorsak vicdanen rahat oluyoruz. Onların mutluluğuyla biz de mutlu oluyoruz. Şu ana kadar güzel gidiyor." diye konuştu.

Çocuklardan Elif Biltekin de etkinliklerde oyunlar oynayıp eğlendiklerini, güzel vakit geçirdiklerini dile getirdi.

Medine Nur ise arkadaşlarıyla eğlendiklerini ve çok mutlu olduğunu söyledi.

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