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Hataylı fotoğrafçı müşterilerinin anılarını kurtarmak için enkaz başında bekliyor

24.03.2023 11:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da 14 yıldır stüdyo fotoğrafçılığı yapan ve Kahramanmaraş merkezli depremlerde iş yeri yıkılan Erkan Aslan, müşterilerinin mutlu anılarını yansıtan fotoğrafları kurtarabilmek ümidiyle enkaz kaldırma çalışmalarını takip ediyor.

Pazarcık ve Elbistan merkezli 6 Şubat'taki depremlerin büyük yıkıma yol açtığı Hatay kent merkezinde ağır hasarlı binaların yıkımı ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.

Bazı kent sakinleri ayakta kalan evlerinden, kimileri ise yıkılan evlerinin enkazından manevi değeri olan eşyalarını kurtarmaya çalışıyor. Bir kısmı da iş makinelerinin çalıştığı enkazdan çıkabilecek anı değerindeki eşyalarını bekliyor.

Stüdyo fotoğrafçısı Erkan Aslan'ın, müşterilerine ait fotoğraf ve videoların yer aldığı dijital arşivi de yıkılan iş yerinin enkazı altında kaldı.

Aslan, kaybettikleri yakınlarının depremden önce fotoğraflarının çekildiğini bilen ve bunları almak isteyenleri kıramadı.

Müşterilerinin belki de son mutlu anlarına ait fotoğraf ve videoları kurtarmak isteyen Aslan, dükkanının da bulunduğu Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki Aşkaroğlu Apartmanı'nın enkazı önünde bekleyişini sürdürüyor.

"ÇEKERKEN SON MUTLU ANILARINI KAYDETTİĞİMİZİN FARKINDA DEĞİLDİM"

Erkan Aslan, AA muhabirine, dükkanının Pazarcık merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremde yıkıldığını, evinin de ağır hasar gördüğünü söyledi.

Genellikle düğün, gelin ve damat çekimleri yaptığını belirten Aslan, depremden birkaç ay önce evlenip afette hayatını kaybeden çiftler arasında tanıdıklarının da bulunduğunu dile getirdi.

Bu çiftlerden bazılarının en mutlu anlarını fotoğrafladığını anlatan Aslan, şöyle konuştu:

"Aileler bu son mutlu anılarını istiyor. Aslında daha önce vermiş oluyoruz ama yıkılan evlerin altında kaldığı için insanlar tekrar istiyor. O görüntüleri kurtarabilir miyiz diye başında duruyoruz. Kurtarıp da insanları bir nebze de olsa sevindirebilirsek, çocuklarından bir hatıra kurtarabilirsek belki acılarını biraz da olsa hafifletir. Belki de son mutlu anılarını kaydettik. Yeni evlenen insanlar, 3 aylık, 6 aylık evli olanlar vardı. Çekerken son mutlu anılarını kaydettiğimizin farkında değildim."

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