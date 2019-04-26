YEMEK

Hataylı kadınların geçim kaynağı: Tandır ekmeği

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 26.04.2019 11:51 | Son Güncelleme

UNESCO tarafından gastronomi alanında "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil edilen Hatay'da ev kadınları tarafından yapılan tandır ekmeği, sade, biberli, çökelekli ve zahterli çeşitleriyle yoğun talep görüyor. Hatay halkının yanı sıra kentin ziyaretçilerinin de vazgeçilmezi haline gelen tandır ekmeği, kadınlar için önemli bir gelir kapısı oldu.

Hataylı kadınların geçim kaynağı: Tandır ekmeği

Antakya'daki tandır işletmecisi Fatma Albayrak, bir yılı aşkın süredir tandır ekmeği yaptığını anlattı.

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Hataylı kadınların hemen hepsinin tandır ekmeği pişirmeyi bildiğini aktaran Albayrak, "Benim gibi birçok ev hanımı, tandır ekmeği yaparak evine gelir sağlıyor. Hem yöresel lezzetlerimizi, geleneklerimizi yaşatıyoruz hem de aile bütçemize katkı sağlıyoruz." dedi.

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Tandır işletmecisi Perihan Kutlu da 3 yıldır tandır ekmeği yapıp sattığını belirtti. Katıklı çeşitlerinin yanı sıra gözleme ve ıspanaklı ekmek de yaptıklarını vurgulayan Kutlu, şöyle konuştu:

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"Mayalanmış hamurdan hazırladığımız ekmekleri odun ateşinde kızaran tandıra yapıştırıyoruz. Ekmekler çok kısa sürede pişiyor. Buzdolabında saklanan ekmekler aynı tazelikte haftalarca tüketilebilir. Birçok tandırda benim gibi kadınlar çalışarak aile bütçesine katkı sağlıyor. Tandır ekmeğine ilginin gün geçtikçe arttığını görüyoruz. Bunun nedeni hem lezzeti hem de ekonomik oluşudur."

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Yaklaşık 10 yıldır tandır ekmeği yapıp sattıklarını söyleyen Hayat Karaman ise iş yerinde 4 kadının çalıştığını ve pişirdikleri ekmeklere yoğun talep olduğunu söyledi.

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Kadınların bu sayede Hatay'da önemli bir iş kapısı bulduğuna değinen Karaman, kentteki tandır sayısının gün geçtikçe arttığını dile getirdi.

Siz de bu enfes lezzeti evinizde denemek istiyorsanız en lezzetli tarifi sizler için paylaşıyoruz, buyursunlar;

Malzemeler:

4 su bardağı ılık su
Bir yemek kaşığı sıvı yağ
Bir yemek kaşığı tuz
1/2 yemek kaşığı şeker
Bir paket yaş maya
Aldığı kadar un
Üzeri için çörek otu

Hazırlanışı:

4 su bardağı ılık suyu ve mayayı derin bir kapta karıştırın. Ardından diğer malzemeleri de ilave ederek orta kıvamlı bir hamur hazırlayın.
Yaklaşık 20 dakika mayalanmaya bırakın. Hamurdan bezeler yapın ve üzerine hafifçe bastırarak 20 dakika daha dinlendirin.
Sonrasında hamurları açıp dilediğiniz gibi inceltebilir ya da açmadan ekmek şeklinde olması için direkt fırına verebilirsiniz. Ekmek şeklinde pişirmek istiyorsanız üzerine yumurtalı yoğurt karışımı uygulayın. Açmak istiyorsanız da dilediğiniz malzemeden iç harç yapabilirsiniz.
180 derece fırında hamurlar kızarana kadar pişirin. Afiyet olsun...


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