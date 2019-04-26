Hataylı kadınların geçim kaynağı: Tandır ekmeği

Antakya'daki tandır işletmecisi Fatma Albayrak, bir yılı aşkın süredir tandır ekmeği yaptığını anlattı.

Hataylı kadınların hemen hepsinin tandır ekmeği pişirmeyi bildiğini aktaran Albayrak, "Benim gibi birçok ev hanımı, tandır ekmeği yaparak evine gelir sağlıyor. Hem yöresel lezzetlerimizi, geleneklerimizi yaşatıyoruz hem de aile bütçemize katkı sağlıyoruz." dedi.

Tandır işletmecisi Perihan Kutlu da 3 yıldır tandır ekmeği yapıp sattığını belirtti. Katıklı çeşitlerinin yanı sıra gözleme ve ıspanaklı ekmek de yaptıklarını vurgulayan Kutlu, şöyle konuştu:

"Mayalanmış hamurdan hazırladığımız ekmekleri odun ateşinde kızaran tandıra yapıştırıyoruz. Ekmekler çok kısa sürede pişiyor. Buzdolabında saklanan ekmekler aynı tazelikte haftalarca tüketilebilir. Birçok tandırda benim gibi kadınlar çalışarak aile bütçesine katkı sağlıyor. Tandır ekmeğine ilginin gün geçtikçe arttığını görüyoruz. Bunun nedeni hem lezzeti hem de ekonomik oluşudur."

Yaklaşık 10 yıldır tandır ekmeği yapıp sattıklarını söyleyen Hayat Karaman ise iş yerinde 4 kadının çalıştığını ve pişirdikleri ekmeklere yoğun talep olduğunu söyledi.